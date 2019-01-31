Россиян заставят подтверждать право на посещение суда

разработал типовые правила для посетителей судов, в которых предложил не пускать в суды людей без документов, дающих им право на пребывание в суде. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст документа.

Помимо этого предлагается отказывать в доступе людям, если у них нет документов, удостоверяющих личность, или они отказываются их предъявить. Кроме того, совет предлагает запретить входить пьяным и людям, чей внешний вид «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность» либо не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.

В разработанных правилах сказано, что беспрепятственно в суд смогут войти судьи и аппарат, прокуроры, следователи, адвокаты, сотрудники ФСБ, налоговой и таможенной служб, а также представители органов власти. Присяжных станут пускать по списку, полицию и МЧС — вместе с приставами или администратором.

Представителей СМИ предложили обязать показывать на входе служебное удостоверение или документ, удостоверяющий личность. Журналистов станут свободно пускать на открытые судебные заседания, но фото- и видеосъемку позволят проводить только с разрешения председателя суда.

Принцип гласности, прописанный в Конституции РФ и процессуальных кодексах, позволяет каждому гражданину присутствовать на судебном заседании, за исключением случаев, особо оговоренных в законе.