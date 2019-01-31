Начальник штаба МВД по Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве

В Ингушетии задержан начальник штаба МВД по региону Саварбек Шадиев. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе МВД по Ингушетии.

Задержание провели сотрудники подразделений собственной безопасности МВД Ингушетии и республиканского управления ФСБ.

Шадиева подозревают в мошенничестве. «Комсомольская правда на Северном Кавказе» пишет, что речь идет о незаконном получении 951 тысячи рублей от жилищно-бытовой комиссии МВД.

По словам источника издания «Кавказский узел», дома и в рабочем кабинете Шадиева прошли обыски.