На организатора протестов против мусорного полигона в Коломне завели уголовное дело. У активистов идут обыски

Следователи управления СК по особо важным делам пришли с обысками к активистам, выступающим против мусорного полигона «Воловичи» в подмосковной Коломне, сообщил в фейсбуке политик Дмитрий Гудков.

Обыски проходят «у почти десятка человек», сообщил Гудков. «Интерфакс» со ссылкой на активистов сообщает, что обыски идут как минимум у шести человек. Трое человек задержаны, еще с несколькими активистами нет связи, сказал агентству участник инициативной группы.

Обыски проходят в рамках уголовного о неоднократном нарушении установленного порядка организации митинга, возбужденном в отношении местного активиста Вячеслава Егорова, сообщил Гудков.

Вячеслав Егоров подтвердил, что в отношении него возбудили уголовное дело. По его словам, у него и еще 15 активистов идут обыски.

Акции протеста против полигона «Воловичи» в Коломне продолжаются с марта 2018 года. Местные жители требуют остановить работу свалки и не допустить строительства новой площадки для отходов, которая будет в пять раз больше «Воловичей». Из-за протестов уволился директор полигона Владимир Плясунов.