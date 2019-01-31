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Апелляционный суд отменил компенсацию Олегу Навальному от ФСИН

Интерфакс
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Орловский областной суд отменил решение суда первой инстанции о взыскании компенсации морального вреда в пользу Олега Навального с ИК-5, где он отбывал наказание по делу «Ив Роше»

Суд счел, что Навальный не представил доказательств, «исходя из которых можно сделать вывод о причинении ему морального вреда» действиями сотрудников колонии. 

Урицкий районный суд Орла присудил Навальному компенсацию в размере 50 тысяч рублей в ноябре 2018 года. Навальный не раскрывал суть заявленных в иске претензий, отметив лишь, что ФСИН «наказана за то, что сама не может выполнить свои глупые требования».

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