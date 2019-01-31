Апелляционный суд отменил компенсацию Олегу Навальному от ФСИН

Орловский областной суд отменил решение суда первой инстанции о взыскании компенсации морального вреда в пользу Олега Навального с ИК-5, где он отбывал наказание по .

Суд счел, что Навальный не представил доказательств, «исходя из которых можно сделать вывод о причинении ему морального вреда» действиями сотрудников колонии.

Урицкий районный суд Орла присудил Навальному компенсацию в размере 50 тысяч рублей в ноябре 2018 года. Навальный не раскрывал суть заявленных в иске претензий, отметив лишь, что ФСИН «наказана за то, что сама не может выполнить свои глупые требования».