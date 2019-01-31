«Аэрофлот» вернет бесплатные алкогольные напитки в меню эконом-класса

Компания «Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в меню эконом-класса с 1 февраля.

Пиво появится в меню на рейсах длительностью от 6 часов, вино — «на ряде рейсов» продолжительностью от 3 часов.

Как уточнил представитель авиакомпании РБК, речь идет о бесплатных «дорожных наборах с расширенным содержанием».

Будет ли новое меню на всех рейсах «Аэрофлота» или только на международных, не уточняется.

«Аэрофлот» отказался от подачи вина в эконом-классе на международных рейсах продолжительностью более 6 часов в августе 2018 года. На российских дальних рейсах алкоголь перестали подавать в 2010 году.