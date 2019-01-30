«Яндекс» учредил научную премию имени Ильи Сегаловича

Глава компании «Яндекс» Аркадий Волож объявил о создании научной премии имени . Об этом сообщил корреспондент «Медузы» с презентации премии.

Награду будут вручать за достижения в пяти областях: машинное обучение, компьютерное зрение, обработка естественного языка и машинный перевод, распознавание и синтез речи, информационный поиск и анализ данных.

Лауреатами премии смогут стать студенты, аспиранты и научные руководители из России, Беларуси и Казахстана. Студенты и аспиранты получат в качестве вознаграждения 350 тысяч рублей, научные руководители — 700 тысяч рублей. Общий фонд премии составит 15 миллионов рублей.

Заявки на получение премии принимаются до конца февраля. Церемония вручения пройдет в апреле.