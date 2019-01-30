«Ведомости»: за первый месяц продаж в России купили 400 смартфонов от «Яндекса»
Российские магазины в декабре 2018 года продали около 400 смартфонов «Яндекс.Телефон», сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на сотрудников трех ритейлеров.
Источники привели данные компании GfK, проводящей маркетинговые исследования. Один из собеседников газеты сообщил, что к 20 января число проданных смартфонов от «Яндекса» выросло до 450.
В «Яндексе» отказались назвать общее число проданных смартфонов. В компании подчеркнули, что GfK не учитывают продажи в маркетплейсе «Беру» (совместный проект «Яндекса» и Сбербанка) и собственном магазине «Яндекса». В GfK отказались официально комментировать эти сведения.
По расчетам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, к концу января общие продажи через «Беру», магазин «Яндекса» и независимую розницу могли составить чуть меньше 1000 штук.
Продажи «Яндекс.Телефона» начались 6 декабря 2018 года. 7 декабря смартфоны за 17 990 рублей появился в магазинах «Вымпелкома», «М.видео-Эльдорадо» и на маркетплейсе «Беру».