«Ведомости»: за первый месяц продаж в России купили 400 смартфонов от «Яндекса»

Российские магазины в декабре 2018 года продали около 400 смартфонов «Яндекс.Телефон», сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на сотрудников трех ритейлеров.

Источники привели данные компании GfK, проводящей маркетинговые исследования. Один из собеседников газеты сообщил, что к 20 января число проданных смартфонов от «Яндекса» выросло до 450.

В «Яндексе» отказались назвать общее число проданных смартфонов. В компании подчеркнули, что GfK не учитывают продажи в маркетплейсе «Беру» (совместный проект «Яндекса» и Сбербанка) и собственном магазине «Яндекса». В GfK отказались официально комментировать эти сведения.

Продажи «Яндекс.Телефона» начались 6 декабря 2018 года. 7 декабря смартфоны за 17 990 рублей появился в магазинах «Вымпелкома», «М.видео-Эльдорадо» и на маркетплейсе «Беру».