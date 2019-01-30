В Шереметьево запустили кабины для самостоятельного прохождения границы

Пограничная служба ФСБ России тестирует в московском аэропорту Шереметьево систему автоматического паспортного контроля, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ФСБ и пресс-службу аэропорта.

Автоматизированная система сверяет фотографию и отпечатки пальцев человека с данными биометрического паспорта. После проверки подлинности документа система автоматически решает, пропускать человека или нет. На время тестового периода люди также должны показывать документы сотрудникам погранслужбы.

Две тестовые кабины установлены в терминалах E и D в Шереметьево. Пока что ими могут пользоваться только граждане России, прибывающие в аэропорт или улетающие из него. В будущем такие кабины появятся во Внуково и Домодедово, сообщили представители двух аэропортов.

Тестовые кабины в Шереметьево установили московские компании «Газинтех» и «Финтех», сообщили их представители. На сайте «Газинтеха» сообщается, что программно-аппаратные комплексы компании позволяют проверять паспорта как россиян, так и граждан других стран.