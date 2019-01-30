The Washington Post: Россия тайно предложила КНДР построить АЭС в обмен на отказ от ядерного оружия

Российские власти предложили Северной Корее полностью отказаться от ядерного оружия и баллистических ракет в обмен на строительство в стране атомной электростанции, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В рамках сделки Москва планирует управлять АЭС и направлять все побочные продукты и отходы обратно в Россию, чтобы исключить использование Северной Кореей станции для создания ядерного оружия. Американская разведка узнала о предложении России в конце 2018 года, утверждается в материале. Сейчас неясно, продолжают ли страны обсуждать это предложение.

Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора заявил ТАСС, что представители России не делали такого предложения Северной Корее. Посол подчеркнул, что на строительство АЭС и модернизацию энергетической инфраструктуры КНДР необходимо несколько миллиардов долларов. «Не дороговато ли для захвата не очень богатого северокорейского рынка?» — сказал он.

В Госдепартаменте, Белом доме, ЦРУ и директор национальной разведки США отказались от комментариев.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в июне 2018 года во время первой встречи подписали документ, в котором объявили о готовности совместно работать «над полной денуклеаризацией Корейского полуострова».

Белый дом сообщил в январе, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся во второй раз в конце февраля. По неподтвержденным данным, встреча может пройти во Вьетнаме.

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