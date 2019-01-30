Роскомнадзор: Apple отчиталась о хранении персональных данных своих работников и покупателей в России

Обновление. TJournal обратил внимание, что в перечне субъектов персональных данных «Эппл Рус» указаны только сотрудники компании (полный набор личных данных, в том числе родственников) и конечные покупатели техники (только контактная информация). В реестре ничего не говорится о хранении всех данных пользователей, которые те загружают в различные сервисы Apple.

Американская компания Apple уведомила Роскомнадзор, что начала обрабатывать персональные данные россиян в базе, которая размещена на территории России.

Согласно сайту ведомства, уведомление было получено 25 декабря 2018 года, через несколько дней Apple была добавлена в реестр операторов персональных данных.

1 февраля Роскомнадзор планирует проверить соблюдение законодательства в отношении компании.

С 1 сентября 2015 года любые компании, обрабатывающие данные россиян, должны хранить их в базах на территории России. За отказ соблюдать это требование в 2016 году была заблокирована соцсеть LinkedIn, а компаниям Facebook и Twitter пригрозили штрафами 3-5 тысяч рублей.

Как наказали LinkedIn В России хотят заблокировать LinkedIn. Кто пострадает в первую очередь?