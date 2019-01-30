На Корсике произошла стрельба, есть пострадавшие

В городе Бастия на французском острове Корсика произошла стрельба. Об этом в твиттере сообщили местные власти.

Неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим. По данным властей, пострадали пять человек. Канал BFM TV со ссылкой на источники в полиции сообщает об одном погибшем и шести раненых. Среди пострадавших есть сотрудник полиции.

После стрельбы преступник заперся в доме, где, как предполагается, он живет. Полиция оцепила район и начала переговоры со стрелком. Его мотивы неизвестны.

По информации канала France 3, стрелявшему 65 лет. BFM TV сообщает, что он был осужден за убийство. По информации канала, полиция пока не рассматривает его действия как террористический акт.