Житель Екатеринбурга спас трех детей на пожаре. МЧС подарило ему огнетушитель

30-летний житель Екатеринбурга Геворг Аветисян спас двух 12-летних девочек и 10-летнего мальчика во время пожара, произошедшего 26 января, сообщается на сайте регионального МЧС.

Пожар произошел в частном доме на Депутатской улице. Когда Аветисян проезжал мимо на автомобиле, он заметил горящее здание и детей, зовущих на помощь. Разбив окно кирпичом, он вытащил детей на улицу, после чего отогнал автомобиль, припаркованный возле дома.

Региональное МЧС наградило Геворга Аветисяна «за проявленное неравнодушие, смелые и решительные действия». Ему вручили благодарственное письмо начальника местного управления МЧС и подарили огнетушитель.