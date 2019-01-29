Задержан вице-губернатор Ленинградской области Олег Коваль

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по ЖКХ и энергетике задержан в рамках дела, связанного с его работой в структурах «Газпрома». Подробности дела пока неизвестны.

Коваль был задержан у себя дома, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу правительства региона. Газета «Деловой Петербург» со ссылкой на источник сообщила, что Коваля задержали для опроса утром 29 января в рабочем кабинете. В правительстве официально сообщили, что вице-губернатор находится в отпуске.

В управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области не подтвердили задержание чиновника.

В правительстве Ленинградской области проходят обыски, сообщает 47news, ссылаясь на источник. В них участвуют оперативники службы экономической безопасности управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Олег Коваль не ответил на звонки журналистов. В компании «Газпром» пока не комментировали его задержание.