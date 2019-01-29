Владимир Крамник объявил о завершении карьеры. Он был последним чемпионом мира по шахматам из России

Шахматист Владимир Крамник объявил о завершении спортивной карьеры.

По словам 43-летнего Крамника, он принял такое решение «несколько месяцев назад».

Крамник стал чемпионом мира по шахматам по версии Профессиональной шахматной ассоциации в 2000 году, когда обыграл Гарри Каспарова. В 2006 году он выиграл « » у чемпиона мира по версии ФИДЕ и стал абсолютным чемпионом мира. Это звание он уступил Вишванатану Ананду в 2007 году.

После Крамника никто из россиян не был чемпионом мира по шахматам.