Владимир Крамник объявил о завершении карьеры. Он был последним чемпионом мира по шахматам из России
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Шахматист Владимир Крамник объявил о завершении спортивной карьеры.
По словам 43-летнего Крамника, он принял такое решение «несколько месяцев назад».
Крамник стал чемпионом мира по шахматам по версии Профессиональной шахматной ассоциации в 2000 году, когда обыграл Гарри Каспарова. В 2006 году он выиграл «объединительный матч» у чемпиона мира по версии ФИДЕ и стал абсолютным чемпионом мира. Это звание он уступил Вишванатану Ананду в 2007 году.
После Крамника никто из россиян не был чемпионом мира по шахматам.