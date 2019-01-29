В России запустят телеканал «Победа». Он будет показывать передачи и фильмы о Великой Отечественной войне

В сетях кабельных и спутниковых операторов на территории России весной 2019 года появится телеканал «Победа». Его распространением займется «Первый канал. Всемирная сеть».

Как пояснили в пресс-службе организации, свидетельство о регистрации СМИ для «Победы» было получено в декабре 2018 года.

Запуск канала приурочен к 75-летию победы СССР в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году.