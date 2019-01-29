В России запустят телеканал «Победа». Он будет показывать передачи и фильмы о Великой Отечественной войне
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В сетях кабельных и спутниковых операторов на территории России весной 2019 года появится телеканал «Победа». Его распространением займется «Первый канал. Всемирная сеть».
Как пояснили в пресс-службе организации, свидетельство о регистрации СМИ для «Победы» было получено в декабре 2018 года.
Гендиректор [компании «Первый канал. Всемирная сеть»] Алексей Ефимов уверен, что у аудитории есть значительный запрос на истории военных лет — об этом свидетельствует и успех выходящих в прокат фильмов, и рейтинги программ соответствующей тематики на федеральных каналах.
Запуск канала приурочен к 75-летию победы СССР в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году.