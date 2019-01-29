В работе Gmail произошел сбой

В работе почтового сервиса Gmail днем 29 января произошел сбой.

По данным сервисов Downdetector и Outage.Report, на неполадки жалуются пользователи по всему миру — в первую очередь, в Европе, Северной и Южной Америке и Индии. Часть пользователей не могут открыть сайт, другие — войти в почту.

Сервис для проверки работоспособности корпоративных сервисов Google показывает, что проблемы есть и у других продуктов, в том числе календаря, облачного сервиса Google Drive и других. Сервис сообщает, что для части пользователей работа сервисов уже восстановлена.

Пресс-служба Google неполадки пока не прокомментировала.