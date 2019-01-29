Центробанк предложил разрешить заемщикам несколько раз уходить на ипотечные каникулы

Заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогут несколько раз пользоваться ипотечными каникулами, сообщил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

Совокупная продолжительность таких каникул, по словам Швецова, не может быть больше года для одного ипотечного кредита. «За один раз можно будет взять каникулы длиной не более шести месяцев», — уточнил он.

К сложной жизненной ситуации ЦБ предлагает относить, например, потерю работы, когда сумма платежа превышает 50 процентов текущего дохода.

О возможности введения ипотечных каникул первый зампред ЦБ Сергей Швецов предыдущий раз говорил в декабре 2018 года. Тогда предполагалось, что отсрочкой платежа можно будет воспользоваться только один раз для каждого ипотечного кредита.

Необходимость введения ипотечных каникул Швецов объяснял тем, что россияне 30-35 лет стали гораздо чаще менять работу, а поиски нового места у них занимают от нескольких месяцев до полугода.