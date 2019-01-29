Составлен рейтинг самых продаваемых в России лекарств. На первом месте бактерицидный пластырь

В 2018 году первое место среди лекарственных препаратов по числу проданных упаковок в России занял бактерицидный пластырь. Об этом, как пишет РБК, говорится в исследовании по продажам лекарств в аптеках в 2018 году, которое провела .

В топ-5 по числу проданных упаковок также вошли: цитрамон, ацетилсалициловая кислота, активированный уголь и парацетамол.

Рейтинг лекарств по объемам продаж возглавило обезболивающее и жаропонижающее средство «Нурофен» с показателем 7,5 миллиарда рублей за год. В пятерку также вошли , , и .