С 13-летней фигуристкой провели разъяснительную беседу после ее слов о «правильном допинге»

Родители и тренер провели разъяснительную беседу с 13-летней фигуристкой Анастасией Шаботовой, заявившей, что для успешных выступлений нужно принимать «правильный допинг», сообщили в департаменте спорта Москвы.

«Социальные сети сегодня дают возможность каждому их пользователю высказываться на любые темы независимо от возраста и статуса», — сказали в Москомспорта. В департаменте отметили, что беседу с Шаботовой провели, «учитывая юный возраст спортсменки». Станут ли наказывать фигуристку, в ведомстве не уточнили.

13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова из Москвы в январе во время трансляции в Instagram заявила, что для успешных выступлений необходимо принимать «правильный допинг». Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) организовало проверку ее слов, которая продолжается до сих пор. Сама Шаботова назвала свое высказывание глупостью: «Я не думала, что меня не так поймут».