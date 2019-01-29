Россия опустилась на три места в рейтинге восприятия коррупции

Россия по итогам 2018 года заняла 138 место в рейтинге восприятия коррупции Transparency International.

За год РФ потеряла в рейтинге три позиции. 138 место Россия делит с Гвинеей, Ираном, Ливаном, Мексикой и Папуа — Новой Гвинеей.

Индекс восприятия коррупции в России составляет 28 баллов из 100 (максимальный балл означает минимальный уровень восприятия коррупции). По сравнению с прошлым годом он снизился на один балл.

Проблемы с коррупцией в РФ, отмечает «Трансперенси Интернешнл — Россия», связаны с тем, что «действующие институты демократического общества зачастую подменяются их имитацией».

Всего в рейтинг вошли 180 стран. Первое место занимает Дания.

Индекс восприятия коррупции составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями в разных странах мира. Transparency International публикует рейтинг с 1995 года.