Самолет авиакомпании «Россия», летевший из Петербурга в Анталью, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи после того, как пассажир избил стюардессу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Самолет приземлился в Сочи, чтобы оказать медицинскую помощь бортпроводнице. Сейчас пострадавшую обследуют медики.

Судя по онлайн-табло аэропорта Антальи, рейс авиакомпании «Россия» должен приземлиться в 14:35 по московскому времени. При этом о задержке рейса пока не сообщается.