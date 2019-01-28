Возбуждено дело против алтайского депутата, избившего двух женщин и подростка в кафе

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нанесении побоев против депутата Чемальского района Алтая Юрия Корнеева, подозреваемого в избиении двух женщин и подростка в кафе.

Драка произошла 22 декабря в кафе в селе Чемал. Юрий Корнеев, будучи пьяным, несколько раз ударил управляющую кафе, работавшую в заведении 59-летнюю певицу и ее 14-летнего внука. СК утверждает, что причиной действий Корнеева стали «замечания по поводу его вызывающего поведения».

Сам Корнеев заявил, что считает случившееся провокацией. По его словам, у его оппонентов «нет ни ссадин, не синяков», а у него после удара подростка «подвывих челюсти».