В Крыму облили краской памятник «вежливым людям»
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Полиция Симферополя задержала пьяного вандала, который вечером 27 января облил красной краской бронзовый памятник «вежливым людям» в центре города.
В отношении задержанного составили административный протокол о нахождении в общественном месте в состоянии опьянения. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «вандализм».
Фотографии облитого краской памятника опубликовали «Вести. Крым». По данным издания, свои действия нарушитель объяснил недовольством властью.