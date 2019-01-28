В Крыму облили краской памятник «вежливым людям»

Полиция Симферополя задержала пьяного вандала, который вечером 27 января облил красной краской бронзовый памятник в центре города.

В отношении задержанного составили административный протокол о нахождении в общественном месте в состоянии опьянения. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «вандализм».

Фотографии облитого краской памятника опубликовали «Вести. Крым». По данным издания, свои действия нарушитель объяснил недовольством властью.