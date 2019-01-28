Умер член ГКЧП Александр Тизяков

В Екатеринбурге умер член Александр Тизяков. Ему было 92 года.

В 1991 году, во время выступления ГКЧП, Тизяков был президентом Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР.

Как и остальные члены ГКЧП, Тизяков был обвинен в измене, в 1994 году его амнистировали. Впоследствии он вступил в КПРФ и два раза безуспешно пытался баллотироваться в Государственную думу.

Всего в состав ГКЧП входили восемь человек.