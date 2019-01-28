Умер член ГКЧП Александр Тизяков
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В Екатеринбурге умер член ГКЧП Александр Тизяков. Ему было 92 года.
В 1991 году, во время выступления ГКЧП, Тизяков был президентом Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР.
Как и остальные члены ГКЧП, Тизяков был обвинен в измене, в 1994 году его амнистировали. Впоследствии он вступил в КПРФ и два раза безуспешно пытался баллотироваться в Государственную думу.
Всего в состав ГКЧП входили восемь человек.