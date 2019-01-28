Роскомнадзор проверит, соблюдают ли Procter&Gamble и Burger King закон о хранении персональных данных

Роскомнадзор проводит проверку Procter&Gamble и Burger King на предмет соблюдения закона о локализации персональных данных россиян в РФ. Об этом сообщил врио замглавы ведомства Юрий Контемиров.

Проверка плановая, подчеркнул Контемиров, добавив, что ее результаты будут известны во второй половине февраля.

Неисполнение требований о локализации персональных данных россиян в РФ может повлечь за собой блокировку на территории России. На этом основании в России с ноября 2016 года заблокирована соцсеть LinkedIn.

В январе Роскомнадзор объявил о начале административного производства в отношении Facebook и Twitter, которые не перенесли хранение персональных данных россиян в РФ. Как заявили в Роскомнадзоре, этим компаниям грозит штраф в 5 тысяч рублей.