РИА Новости: бывший глава «Дальспецстроя» Дмитрий Савин покончил с собой

Бывший руководитель « » Дмитрий Савин вечером 27 января был найден мертвым в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По предварительным данным, Савин покончил с собой, рассказал собеседник агентства. Об этом же сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, следствие рассматривает различные версии.

Бывший глава «Дальспецстроя» умер от огнестрельного ранения в голову во дворе своего дома в Жулебино, уточнил «Коммерсант». Рядом с телом погибшего нашли карабин «Браунинг», зарегистрированный на его имя, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник.

В управлении СК по Москве сообщили, что проводят проверку по факту смерти мужчины. Личность погибшего следователи не раскрыли.

Дмитрий Савин возглавлял «Дальспецстрой» до марта 2015 года, после чего по состоянию здоровья перешел на пост замглавы предприятия. Спустя несколько месяцев вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин потребовал уволить Савина из компании из-за невыплаты зарплат сотрудникам. Также Рогозин указывал на то, что Савин устроил в «Дальспецстрой» супругу, которая получала зарплату 800 тысяч рублей.