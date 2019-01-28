Офис-менеджер ФБК рассказала о попытке вербовки. Ей угрожали уголовным делом и предлагали денег на лечение матери

Офис-менеджер Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ольга Булаева заявила, что ее пытались завербовать сотрудники правоохранительных органов. Видео с ее заявлением опубликовано на сайте основателя ФБК Алексея Навального.

Как пытаются вербовать сотрудников ФБК Навальный LIVE

Булаева утверждает, что полицейские остановили ее в метро и силой завели в подсобное помещение, где отняли мобильный телефон. Там с ней заговорил человек, представившийся Дмитрием. Булаева потребовала вернуть телефон, чтобы связаться с юристами ФБК, на что Дмитрий сказал, что юристы «ненастоящие» и не помогут ей с уголовным делом. Он не уточнил, о каком деле идет речь.

«А дальше он сказал „Мы знаем, что у вас болеет мама, что вы находитесь в трудной жизненной ситуации. Мы хотим помочь вам с лечением вашей матери и исправить ваше финансовое положение в обмен на сотрудничество“», — передала Булаева слова своего собеседника. Она отказалась от любых его предложений о сотрудничестве.

Алексей Навальный пообещал обратиться к главам МВД и ФСБ с заявлением о нарушении неприкосновенности частной жизни и фактах запугивания.