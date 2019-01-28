Минздрав попросил разрешить ввоз марихуаны и гашиша для исследований

Минздрав РФ предложил разрешить ввозить в Россию марихуану и ее производные для научных исследований в медицинских целях, сообщается в проекте поправок к постановлению правительства.

Министерство предлагает каждый год ввозить в страну по 1,1 килограмма марихуаны, 300 граммов гашиша и 50 граммов гашишного масла. Также предлагается увеличить квоту на ввоз с 10 граммов до 300 граммов.

Научные исследования пройдут на государственном «Московском эндокринном заводе». Во время испытаний планируется изучить « потенциал препаратов, содержащих каннабиноиды».

Правительство России позволяет ввозить в страну марихуану и ее производные для оперативно-розыскной, научной, учебной и экспертной деятельности. При этом оборот марихуаны в медицинских целях запрещен.

Использование конопли ‎в медицине активно обсуждают во Всемирной организации здравоохранения и ООН, сказано в документе Минздрава. В 16 странах мира разрешены лекарства, содержащие каннабиноиды.