Количество жертв беспорядков в Венесуэле увеличилось до 35 человек

Число жертв беспорядков в Венесуэле, продолжающихся на протяжении последней недели, достигло 35 человек. Об этом сообщает местная правозащитная организация Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Гибель людей зафиксирована в десяти регионах страны. Больше всего погибших — десять человек — в Каракасе.

В ходе демонстраций были задержаны в общей сложности 850 человек.

Многотысячные демонстрации в Венесуэле не прекращаются с тех пор, как 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента.