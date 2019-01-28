Из магаданского управления ФСБ пропали 12 килограммов золота. В краже подозревают следователя

В Магаданской области слушается дело об исчезновении из управления ФСБ по региону 12 килограммов золота, сообщает «Коммерсант». Золотые самородки были вещественными доказательствами по нескольким уголовным делам о незаконной добыче драгоценных металлов.

По версии следствия, самородки в 2013–2015 годах похитил майор Константин Костенко, который в этот период работал следователем в ФСБ. Дело Костенко в закрытом режиме рассматривает Тихоокеанский флотский военный суд.

Первоначально бывший следователь был отправлен под домашний арест, однако затем ему ужесточили меру пресечения — следствие настаивало, что он и его родственники пытаются мешать расследованию.

Бывший следователь свою вину категорически отрицает. Адвокат Костенко указал, что у его подзащитного не было найдено ни самих самородков, ни крупных денежных сумм, которые он мог бы получить от продажи золота. Никаких данных о дорогостоящих покупках Костенко, по словам защитника, также нет.