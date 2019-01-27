Японские компании получили письма с угрозами от казненных членов «Аум Синрике»

Девять японских компаний получили по почте письма с белым порошком, который, предположительно, может содержать цианид, сообщает Kyodo.

Конверты были отправлены в семь фармацевтических компаний в Токио и Осаке, одну продовольственную фирму, а также издательство газеты Mainichi Shimbun.

Отправителями писем значились глава «Аум Синрике» Секо Асахара и другие члены экстремистской секты, ранее казненные за организацию теракта в метро Токио. Авторы писем требуют до 22 февраля выплатить им 35 миллионов южнокорейских вон в биткоинах, иначе они угрожают распространить поддельные медикаменты, содержащие цианид.

Похожие письма уже рассылались по японским фармкомпаниям в прошлом году. Полиция начала расследование инцидента.