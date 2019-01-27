Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи

В Третьяковской галерее похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

По словам очевидцев, злоумышленник под видом музейного работника достал картину из рамы и скрылся с нею прямо на глазах публики.

Информацию о краже подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах. Также о пропаже картины сообщили РБК в министерстве культуры РФ.

В настоящее время выход из галереи заблокирован полицией. Сотрудники правоохранительных органов проводят досмотр всех находящихся в музее. Предполагается, что преступник может еще находиться в галерее.

Выставка Архипа Куинджи открылась в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в октябре и продлится до февраля 2019 года. Это первая большая экспозиция пейзажиста в музее с 1992 года. Выставка пользуется повышенным спросом у зрителей, собирая большие очереди на вход. Пропавшая картина «Ай-Петри. Крым» ранее находилась в коллекции Русского музея Санкт-Петербурга.