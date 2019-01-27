В Гааге из-за взрыва обрушился трехэтажный дом

Трехэтажный жилой дом обрушился из-за взрыва в Гааге, сообщает RTL News.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. В результате рухнула внешняя стена дома. Кроме того, обрушились фасады трех близлежащих домов, а также повреждены припаркованные рядом автомобили.

Аварийные службы уже спасли из-под завалов трех человек. Спасатели не исключают, что под обломками еще могут находиться люди. Жители близлежащих домов эвакуированы.