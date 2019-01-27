Умер глава департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников

Министр правительства Москвы, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников скончался в ночь на 27 января на 55-м году жизни, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе мэра Москвы агентству заявили, что предварительной причиной смерти явилась острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Владимир Черников начал работать в правительстве Москвы с 2000 года. До этого он занимался бизнесом, а также вел собственную телепрограмму на ВГТРК.

В мэрии Москвы он последовательно возглавлял департаменты средств массовой информации и рекламы (с 2010 года), национальной политики и туризма (с 2015 года) и региональной безопасности (с 2016 года). Среди прочего Владимир Черников занимался согласованием уличных акций в Москве.