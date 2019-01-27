The Telegraph извинилась за ложь в статье о Мелании Трамп

Британская газета The Telegraph принесла официальные извинения первой леди США Мелании Трамп за публикацию ложных сведений о ее жизни.

19 января издание выпустило статью «Загадка Мелании» авторства Нины Берли, в которой по признанию журналистов были допущены несколько фактических ошибок. В частности, в тексте содержались неверные данные об учебе будущей супруги президента США в университете Любляны, карьере в модельном бизнесе и первой встрече с Дональдом Трампом.

Как отмечает CNN, Мелания Трамп через своего адвоката потребовала от журналистов внести изменения в опубликованную статью.

В The Telegraph заявили, что в знак сожаления за допущенные неточности согласились заплатить первой леди компенсацию за причиненный ущерб, а также расходы на юристов.