Российские лыжные команды заняли первые два места в мужской эстафете 4×7,5 километра на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне 27 января.

Первой к финишу пришла вторая российская сборная, в которую входят Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Артем Мальцев. Они показали время один час 17 минут 53,2 секунды.

Следом за ними с отставанием на 20,8 секунды финишировала первая сборная России, в состав которой входят Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов.

Третье место заняла сборная Норвегии.

Россияне не выигрывали в эстафетах на этапах Кубка мира по лыжным гонкам с декабря 2013 года.