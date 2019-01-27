Райан Бейдер нокаутировал Федора Емельяненко в бою за чемпионский пояс Bellator. Поединок занял 35 секунд
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Российский боец ММА Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.
Поединок завершился нокаутом на 35-й секунде первого раунда. Емельяненко рассек бровь, но избежал каких-либо других серьезных травм.
Таким образом, Бейдер стал первым обладателем двух чемпионских поясов — чемпиона Bellator и победителя Гран-при.
Для Федора Емельяненко это шестое поражение в карьере при 38 победах. На счету Бейдера 27 побед и пять поражений в ММА.
По итогам поединка президент организации Bellator Скотт Кокер заявил, что готов организовать прощальный бой Федора Емельяненко в Москве или Санкт-Петербурге.