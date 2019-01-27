При взрыве в католической церкви на Филиппинах погибли 19 человек
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По крайней мере 19 человек погибли и еще 48 получили ранения в результате двух взрывов в католической церкви на Филиппинах, сообщает Associated Press.
Взрывы произошли во время утренней воскресной мессы в соборе города Холо, административного центра одноименного острова и провинции Сулу.
Одна из бомб была заложена внутри здания, вторая сработала снаружи. Среди погибших — прихожане церкви, а также военные, которые прибыли на место происшествия после первого взрыва.
Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.