Новак Джокович в седьмой раз победил на Australian Open. Это рекорд!

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии по теннису. В финале турнира 27 января он в трех сетах обыграл Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 6:2, 6:3.

Таким образом, Джокович установил новый мировой рекорд, победив на Australian Open в седьмой раз в карьере и обойдя Роя Эмерсона и Роджера Федерера.

Серб, удерживающий звание первой ракетки мира, также выиграл третий подряд турнир «Большого шлема» и 15-й в карьере, став по этому показателю третьим теннисистом в истории, сообщает Sports.ru. По числу титулов Джокович опередил Пита Сампраса (14 титулов) и уступает только Роджеру Федереру (20 титулов) и Рафаэлю Надалю (17 титулов).