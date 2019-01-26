В Саратовской области в кафе взорвался газовый котел. Пострадали около 30 человек

В поселке Лысые горы Саратовской области в кафе взорвался газовый котел. По данным источника «Интерфакса» в скорой помощи, за помощью врачей обратились 35 человек.

В больницу доставили 14 пострадавших, из которых шестеро взрослых находятся в тяжелом состоянии, а двое детей — в удовлетворительном, заявил заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

В МЧС «Интерфаксу» сообщили другие сведения: по данным ведомства, помимо шестерых человек, которые находятся в тяжелом состоянии, за помощью врачей обратились 22 человека, которых затем отпустили домой.

По данным «Интерфакса», во время взрыва в кафе праздновали день рождения главного инженера местного ЖКХ.