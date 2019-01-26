В Испании нашли тело мальчика, упавшего в стометровую шахту

В Испании спасатели нашли тело двухлетнего Хулена Роcельо, который 13 января упал в стометровую шахту.

Тело ребенка было найдено на глубине 71 метра. Спасатели добрались до него из параллельной шахты, которую вырыли специально для поисковой операции.

Хулен Росельо пропал во время семейного пикника в местности неподалеку от Малаги. Он упал в шахту диаметром около 30 сантиметров, вырытую в поисках воды. Вырывший шахту бизнесмен утверждал, что закрыл ее.