В Испании нашли тело мальчика, упавшего в стометровую шахту
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В Испании спасатели нашли тело двухлетнего Хулена Роcельо, который 13 января упал в стометровую шахту.
Тело ребенка было найдено на глубине 71 метра. Спасатели добрались до него из параллельной шахты, которую вырыли специально для поисковой операции.
Хулен Росельо пропал во время семейного пикника в местности неподалеку от Малаги. Он упал в шахту диаметром около 30 сантиметров, вырытую в поисках воды. Вырывший шахту бизнесмен утверждал, что закрыл ее.