МВД: более пяти тысяч иностранцев, приехавших на ЧМ-2018, остаются в России нелегально

Более пяти тысяч иностранных граждан, приехавших на чемпионат мира по футболу, по-прежнему находятся в России незаконно, сообщил замглавы миграционного управления МВД РФ Андрей Каюшкин.

По состоянию на 31 декабря 2018 года, в России оставались более 12 тысяч иностранцев, приехавших в страну по паспорту болельщика. «Но работа с ФСБ позволила сократить эту цифру до 5,5 тысячи», — сказал Каюшкин.

В МВД рассчитывают, что оставшихся нелегалов выдворят из страны к 30 марта.

Чемпионат мира по футболу, прошедший в России в июне-июле 2018 года, посетили 650 тысяч иностранных болельщиков.