Создателя сообщества «Типичный миллионер» обвинили в незаконном предпринимательстве и отмывании денег

Следственный комитет возбудил уголовные дела о незаконном предпринимательстве и отмывании преступных доходов в отношении 27-летнего жителя города Белорецк в Башкирии.

СК сообщает, что обвиняемый создал во «ВКонтакте» сообщества, где обучал и мотивировал людей, которые хотят создать свой бизнес. Он размещал рекламу в этих сообществах и ввел в одном из них платное членство; оно стоит восемь тысяч рублей.

По версии следствия, с 2015 по 2017 годы обвиняемый вел бизнес без регистрации юрлица или индивидуального предпринимателя. За это время он заработал более шести миллионов рублей; эти деньги рассматриваются как незаконно полученный доход.

СК не называет имени обвиняемого. «Коммерсант» пишет, что речь идет про автора сообщества «Типичный миллионер» во «ВКонтакте» Дмитрия Ладесова. Сам он заявил, что «всегда зарабатывал честно и порядочно».