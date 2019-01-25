Открытие проекта «Дау» в Париже отложили. Организаторы ждут разрешения от властей

Открытие для посетителей проекта в Париже, назначенное на 24 января, было отложено до получения разрешения от префектуры полиции. Это следует из сообщения, опубликованного организаторами в твиттере.

Один из организаторов заявил AFP, что 25 января пройдет «новая встреча техников с префектурой». О чем на ней пойдет речь, он не уточнил.

Те, кто приобрел «визы» на посещение проекта на 24-25 января, смогут получить назад деньги или прийти в другое время. Организаторы подчеркнули, что рассчитывают получить разрешение в ближайшее время.

Показ проекта «Дау» в Париже должен продлиться до 17 февраля в театрах Шатле и-де ля Виль и в центре Помпиду. Зрители, которым для посещения нужно приобрести «визу» на определенное время, смогут посмотреть смонтированные в рамках проекта фильмы и сериалы, а также фрагменты общей длительностью в 700 часов из проекта «Дау digital».