«Наши сотрудники будут приезжать прямо внутрь здания». Сбербанк рассказал о планах провести метро к своему новому офису в Москве

Сбербанк обсуждает с правительством Москвы и РЖД возможность проведения станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) к своему новому офису. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Это будет, по сути, уникальный проект: наши сотрудники будут приезжать прямо внутрь здания, приходить в магазины и центры предоставления различных услуг», — цитирует Кузнецова агентство «Прайм».

По информации агентства, новый офисный комплекс Сбербанка в Москве «Сбербанк-Сити» будет располагаться на Кутузовском проспекте и состоять из пяти зданий. Кузнецов заявил, что все они будут объединены под землей.

О создании «Сбербанк-Сити» в Москве банк рассказал в ноябре. Ранее сообщалось, что офисный комплекс будет расположен на улице Кульнева у станции метро «Кутузовская» и напротив «Москва-сити».

В «Сбербанк-Сити» перенесут штаб-квартиру Сбербанка. Переезд завершится к 2021 году. По словам Станислава Кузнецова, планируется, что в новом офисе будут работать 25-30 тысяч человек.