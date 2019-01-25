Мэра Нефтеюганска госпитализировали после обысков

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев был госпитализирован после проведения следственных действий в мэрии, сообщил ТАСС его заместитель Павел Прокопович.

По данным издания Ura.Ru, Дегтяреву стало плохо вечером 24 января после встречи в городской администрации с вице-губернатором Алексеем Шипиловым. Мэра отвезли в отделение кардиологии местной клинической больницы с диагнозом гипертонический криз.

Обыски в администрации города Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) проводились весь день 24 января. По словам информированных источников, следственные мероприятия связаны с делом о превышении полномочий и получении взятки Сергеем Дегтяревым. Предполагается, что речь идет о махинациях с земельным участком. Официально никакого обвинения мэру не предъявлено.