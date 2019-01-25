Дальнобойщики объявили забастовку из-за низких тарифов на перевозку зерна

Владельцы грузовиков устроили серию стихийных акций протеста в регионах на юге России, протестуя против низких тарифов на перевозку зерна, сообщает «Коммерсант».

Акции прошли в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Участники забастовки не пропускают транспорт на перегрузочные терминалы и призывают других водителей присоединиться к протестам, сообщил источник издания в правоохранительных органах.

В акциях участвуют «несколько сотен машин», около 60–70% всех перевозчиков зерна, сообщили в ассоциации грузового автотранспорта «Грузавтотранс». В ассоциации «Дальнобойщик» говорят, что с тарифами не согласны 70% перевозчиков, но в акциях протеста участвуют не все.

Участники забастовки уже саботировали отгрузки 90 тысяч тонн зерна, заявил глава ростовского отделения «Грузавтотранса» Александр Типикин. По оценке «Коммерсанта», это 4% от всех месячных поставок. Проблемы с отгрузкой затронули несколько крупных экспортеров.

В январе ассоциация грузового автотранспорта «Грузавтотранс» направила письма руководству России из-за критической ситуации с перевозкой зерна. В организации говорили, что автовладельцы из-за низких тарифов на перевозку превышают допустимый вес партии в два-три раза, чтобы компенсировать расходы на топливо и ремонт.