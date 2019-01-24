Во Флориде в банке застрелили пятерых человек
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Пятеро человек погибли при стрельбе в отделении банка Suntrust в городе Себринг, штат Флорида, сообщает CNN.
Стрельбу в банке открыл 21-летний житель города Зефен Ксавер. После этого он сам позвонил в полицию, заявив, что только что убил пятерых человек.
Прибывшие на место происшествия полицейские оцепили здание. После неудачных переговоров с преступником группа спецназа штурмовала здание и задержала Ксавера.
Мотивы действий преступника пока неизвестны. Жертвы преступления еще не опознаны.