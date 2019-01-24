В Нальчике четверо преступников напали с ножами на экипаж ДПС

В Нальчике вечером 24 января четверо преступников напали с ножами на экипаж ДПС, сообщает Следственный комитет. Один из полицейских получил ранения.

Полицейские открыли огонь по нападавшим. Трое из них были убиты, один ранен.

Информации о личностях преступников пока нет.