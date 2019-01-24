В Нальчике четверо преступников напали с ножами на экипаж ДПС
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В Нальчике вечером 24 января четверо преступников напали с ножами на экипаж ДПС, сообщает Следственный комитет. Один из полицейских получил ранения.
Полицейские открыли огонь по нападавшим. Трое из них были убиты, один ранен.
Информации о личностях преступников пока нет.
Следственным управлением Следственного комитета РФ по КБР возбуждено уголовное дело по обвинению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст.317 УК РФ).