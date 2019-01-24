В Историческом музее потеряли Шуйскую икону Богоматери

Икона «Богоматерь Смоленская Шуйская» XVI века пропала из фондохранилища Исторического музея в Москве.

Икона «Богоматерь Шуйская Смоленская» Государственный исторический музей

В пресс-службе музея сообщили, что не смогли найти икону в декабре 2018 года при подготовке к очередной выставке. В музее заявили, что официально признают пропажу только после того, как проверят все 30 тысяч экспонатов фонда древнерусской живописи, где она хранилась. В последний раз икону видели в сентябре.

В музее отметили, что на время реставрации в хранилище экспонаты перемещали во временное помещение, из-за чего возникли «сложности в деле учета».

Руководство музея сообщило о случившемся в министерство культуры и правоохранительные органы. В полицию сведения о пропаже иконы поступили 23 января, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник. В Минкультуры официально заявили, что директор музея обращался в ведомство «по поводу факта кражи иконы».

Икона «Богоматерь Шуйская Смоленская», по информации Исторического музея, была написана во второй половине XVI века в Вологде.